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Avrupa Yakası devam edecek mi?

Gazanfer Özcan'ın ölümüyle sarsılan dizi ekibi Özcan'ın da isteyeceği gibi 'gösteriye devam' kararı aldı

21 Şubat 2009 02:00

"Avrupa Yakası"nda rol alan tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın ölümü, dizinin tüm çalışanlarını çok üzdü.
 
Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel "Avrupa Yakası"nın geleceğiyle ilgili şöyle dedi: "Gazanfer Bey'in ölümü hepimizi çok üzdü. Henüz ne yapacağımıza karar vermedik. Bitirmeyi düşündük ancak olmadı. Gazanfer Özcan yıllardır sahneye çıkmış biri olarak bize 'Gösteriye devam' derdi. Eminim hayatta olsaydı yine aynı şeyi isterdi. Tahsin karakteri için ne yapacağımızı bilmiyorum. Çünkü acım çok taze bunları düşünecek sağlıklı bir ruh halinde değiliz."

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