Avrupa'ya ilk Omicron vakası Türkiye aktarmalı gitmiş

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil olarak incelemeye aldığı Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı Belçika'ya Mısır'dan Türkiye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşınmış.

Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, 'B.1.1.529' olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden bir kişide de bu varyant görülmüştü. 'Süper varyant' olarak nitelendirilen Omicron, 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Diken'in aktardığına göre; Belçika'nın halk sağlığı kuruluşu Sciensano'yla yakın işbirliği içinde çalışan virolog Marc Van Ranst, bugün varyantın 11 Kasım'da Mısır'dan Belçika'ya dönen bir kişide görüldüğünü söylemişti. Bu, Avrupa'da kayda geçen ilk Omicron vakası.

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The Guardian'ın haberine göre; söz konusu kişi Mısır'dan döndükten 11 gün sonra semptomları göstermeye başlamış aşılanmamış genç bir kadın. Söz konusu hastanın virüsün ortaya çıktığı Güney Afrika ülkeleri veya diğer riskli ülkelerle bağlantısı olmadığı ve bu ülkeleri ziyaret etmediği de bildirildi.

Mısır'da söz konusu varyantın tespit edildiğine dair bir duyuru yapılmadı.

Türkiye, 6 ülke ile seyahati kısıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Omicron varyantı sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini aktarmıştı.

Bunun yanında Türkiye'de de henüz Omicron varyantına rastlandığı duyurulmadı.