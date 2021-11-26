Koronavirüs'ün birden fazla mutasyon barındıran varyantı Avrupa'da ilk Belçika'da tespit edildi

Güney Afrika’da tespit edilen ve birden fazla mutasyon barındırdığı görülen Koronavirüs’ün B.1.1.529 varyantı Avrupa’da ilk kez Belçika’da tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vanderbroucke, Belçika’da Koronavirüs’ün B.1.1.529 varyantının, seyahatten dönen aşısız bir kişide tespit edildiğini açıkladı.
Vandenbroucke “Dikkat etmek gerekiyor ancak panik olmayın” dedi.
Yeni varyanta ilişkin ilk vakalar Güney Afrika ve Botswana’da tespit edilmişti.
Bilim insanları, birden fazla mutasyon barındıran varyantın endişe verici olduğunu söylemişti.
Varyantın ardından Almanya, İtalya, İsrail Güney Afrika ve komşu ülkelerden gelen kişilere engel getirmişti. Avrupa Birliği’nin benzer bir önlem uygulaması bekleniyor.