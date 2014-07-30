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Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa uzaycılığında bir dönem kapanıyor

Avrupa Uzay Ajansı'na ait ATV aracı son seferine çıktı.

30 Temmuz 2014 12:33


Kısaca ATV-5 (Automated Transfer Vehicle - Otomatik Taşıma Aracı) adı verilen insansız uzay gemisi, Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay üssünden bir Ariane-5 füzesiyle dünya yörüngesine fırlatıldı.

ATV aracının yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki Uluslarası Uzay İstasyonu (ISS) ile 12 Ağustos'ta kenetlenmesi planlanıyor. Son ATV aracına Belçikalı gökbilimci Georges Lemaître'in adı verildi.

ISS'te halen aralarında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in de bulunduğu 3'ü Rus, 2'si ABD'li toplam 6 kişilik mürettebat görev yapıyor.

ATV uzay istasyonuna su, gıda, oksijen, yakıt, teknik ve bilimsel malzeme taşıyor. Toplam 20,3 tonluk yükün 3 tonluk kısmını yakıt, 850 litresini içme suyu, 2,6 tonluk kısmını ise gıda ürünleri oluşturuyor. ISS'e Ariane füzesiyle taşınan yükle bir rekor kırılmış oluyor.

Uzunluğu 10, çapı 4,5 metre olan ATV-5, ISS'e muhtelif yedek parça ve su arıtım sisteminin pompasını da taşıyor. Araç, çöpünü yükledikten sonra istasyondan ayrılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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