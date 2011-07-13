Avrupa tarihinin en büyük ikramiyesini kazandı

Talihli İngiliz, 116 milyonda bir ihtimali yakalayarak, tam 256 milyon dolar kazandı. Talihlinin alacağı paranın sterlin olarak karşılığı ise 161,653,000.

Rekor ikramiyeyi kazanan rakamlar ise 17,19, 38, 42 ve 45. Şans yıldızları ise 9 ve 10.

Henüz kimliği belli olmayan talihli İngiltere’nin en zengin 430’uncu kişisi olacak.

Elde edeceği parayla ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria’yı yakalayacak olan talihli, 150 milyon sterlinlik bir serveti olduğu düşünülen efsanevi Beatles grubunun davulcusu Ringo Starr’ı bile geride bırakacak.

Talihlinin kazandığı para günde 9 bin 323, yılda 3.4 milyon sterlin faiz getirecek. Rekor ikramiyenin 50 sterlinlik banknotlar halinde üst üste dizildiği düşünülürse uzunluğu 365 metreyi bulacak.

