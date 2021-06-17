"Avrupa şehirlerinin yarısından fazlası kirli havaya sahip"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karantinaları sırasında emisyonlardaki düşüşe karşın, 323 şehirden yalnızca 127'si "kabul edilebilir" PM 2.5 seviyesine sahip çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı trafik emisyonlarında azalma olmasına rağmen, Avrupa şehirlerinin yarısından fazlasında kirli hava etkisi sürüyor.

The Guardian'a göre, Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2019 ve 2020'de 323 şehirden veri aldı ve bunlardan yalnızca 127'sinde (yaklaşık %40'ında) PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği sınırın altında olduğunu bildirdi.

Yeni araştırmaya göre, Polonya'nın güneyindeki Nowy Sącz, en kirli havaya sahip şehir olurken en temiz üç şehir İsveç'ten Umea, Finlandiya'dan Tampere ve Portekiz'den Funchal oldu.

Yılda 400 binden fazla erken ölüme neden olan ince partikül madde seviyeleri, hava kirliliği kaynaklı sağlık problemlerinde büyük etkiye sahip.

Araştırmada Türkiye, İsviçre ve Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler ve çevre gözlemciliği üyeliğinden çıkan Birleşik Krallık hariç tutuldu.

EEA'nın hava kirliliği, çevre ve sağlık grubu başkanı Catherine Ganzleben, Covid-19 pandemisinin katkıda bulunduğu davranış değişikliklerinin gelecekte bir etkisi olabileceğini belirtti. Ganzleben “İnsanlar işe gidip gelmek yerine uzaktan çalışmayı seçerlerse, bu kirlilik modeli bozulacaktır” dedi.