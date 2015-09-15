Avrupa Parlamentosu'ndan ortak açıklama: Şiddetin Türkiye'ye dönmesi şoke etti

Avrupa Parlamentosu’ndaki ana akım siyasi grupların başkanları, “Türkiye’de barış çağrısı” yaptı. Şiddetin Türkiye’ye dönmesinin kendilerinde şok etkisi yarattığını vurgulayarak sivillere, polislere ve askerlere yönelik şiddeti güçlü şekilde kınayan grup başkanları, “Türkiye’nin sınırları içinde barışa ihtiyacı var ve şiddete son verilmesi Avrupa Birliği katılım sürecinin yapıcı şekilde devamı açısından yaşamsal önemde” ifadelerini kullandı.

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Başkanı Gianni Pittella, Liberal Grup (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Yeşiller Eş Başkanları Rebecca Harms ve Philippe Lamberts ile Birleşik Sol (GUE/NGL) Başkanı Gabriele Zimmer imzasını taşıyan ortak bildiride, çözüm sürecinin sona ermesinin her gün daha yoğunlaşan çatışmaya neden olduğu belirtilerek, “Daha fazla can kaybının yaşanmasının önlenmesi için Türk ordusuyla PKK arasındaki şiddet sarmalı son bulmalı. Türkiye’de daha fazla demokrasi için çok şey yapıldı. Şimdi tüm bu kazanımlar son şiddet ortamı nedeniyle tehlikede” ifadeleri kullanıldı.



İki taraf arasındaki şiddeti artıran stratejilere odaklanılmasını kınadıklarını kaydeden parlamenterler, “Bu sorun sadece mutabakat yoluyla siyasi şekilde çözülebilir. Türk hükümeti bu doğrultuda inisiyatif almalı” vurgusu yaptı.



Şiddete son verme ve çözüm müzakerelerine yeniden başlama çağrısı yapılan açıklamada, tüm tarafların kalıcı şekilde silah kullanımından vazgeçmesi gereği üzerinde duruldu. AP siyasi grup liderleri, AB liderlerinden de şiddeti sona erdirme ve tarafların müzakere masasına dönmesini sağlamak amacıyla mümkün olan tüm imkanlarla derhal harekete geçmelerini istedi.