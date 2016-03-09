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Avrupa Parlamentosu’nda ‘Türkiye’ krizi: Yunan vekil salondan atıldı

AP Başkanı, Türkleri 'pis' ve 'vahşi kurt' olarak niteyelen milletvekilini salondan çıkardı

09 Mart 2016 21:12

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Türkleri ‘pis ve vahşi kurt’ olarak niteleyen Yunan Altın Şafak partisi milletvekili Elefterios Sinadinos'salondan çıkardı.

Sputnik’in haberine göre, Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisinden milletvekili Elefterios Sinadinos, AP’de AB-Türkiye zirvesiyle ilgili düzenlenen oturumda “Bilimsel dilde ifade edildiği üzere Türkler pis ve kirli. Oyun oynarken vahşi köpeklere benziyorlar ama düşmanla savaşmak zorunda kaldıklarında kaçıyorlar. Türklerle başa çıkmanın tek etkili yolu kararlı olmak” dedi.

Yunan vekilin bu açıklamalarına tepki gösteren Martin Schulz, oturumda yaptığı konuşmada “Bu sabah yaşanan olaya Avrupa Parlamentosu’nun yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum.  Buna kesinlikle tepki vermeliyiz. Bu sözlerin kabul edilebilir olmadığını ve buna dair yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Sinadinos’un sözlerini kaydedilmesi için tekrar eden Schulz, “Buradaki kurallara göre bu sözler AB değerlerinin ihlalidir. Kırmızı çizgiler geçildiğinde bir prosedür uygulamamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 11. Kural 165. Madde gereğince Sinadinos’u oturumdan derhal çıkarıyorum” dedi.

Bunun üzerine çantasını toplayan Sinadinos, gülümseyerek salondan ayrılırken, onunla beraber salonu terk eden iki diğer Altın Şafak milletvekili de Schulz’a “Faşist” diye bağırdı. Bu arada birçok AP milletvekili de alkış ve ıslıklarla Schulz’a destek verdi.

Geçen hafta da Altın Şafak milletvekili Georgios Epitidios, Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan’daki Türk azınlıklarla ilgili bir toplantıyı basmış ve olay AP'de tartışmaya yol açmıştı.

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