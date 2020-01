Davutoğlu'nun, Çipras'a "Savaşı sözlüğümüzden çıkaralım" dediği gün AKP'li Ağbal'dan "Kafir Yunan..." şiiri!

Başbakan Davutoğlu'nun İzmir'de ağırladığı Yunan mevkidaşı Çipras'a "Gelin 'savaş' kelimesini ilişkilerimizden çıkaralım" dediği gün TBMM Genel Kurulu'nda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın okuduğu şiirde "Kafir Yunan bayrak asmış, camilere, her yere/ Öyle ise gel kardeşim, hep verelim elele/ Patlatalım bombaları, Çanlar sussun her yerde" satırlarının yer alması dikkat çekti. Ağbal, şiire başlamadan önce günün anlam ve önemine uygun bir şiir okumak istediğini belirtti.

CNN Türk'ün haberine göre, Genel Kurulda, 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürerken CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün bugün bir şiir okuduğunu, kendisinin günün anlam ve önemine uygun bir şiir okumak istediğini belirten Ağbal, İsmet Özel'in "Amentü" şiirinden şu mısraları okudu:

"Ezan sesi duyulmuyor, Haç dikilmiş minbere/ Kafir Yunan bayrak asmış, camilere, her yere/ Öyle ise gel kardeşim, hep verelim elele/ Patlatalım bombaları, Çanlar sussun her yerde/ Çanlar sustu ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere: Tanrı uludur Tanrı uludur/ Polistir babam Cumhuriyetin bir kuludur."

Özgür Özel: Nefret söylemi

Şiir, mecliste tartışma yarattı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ağbal'ın okuduğu şiirin "nefret söylemi" taşıdığını savundu. Özel, "Diplomatik ilişki içinde olduğumuz, geçmişte yaşananlar ne olursa olsun Yunanistan'a karşı 'kafir Yunan' ifadesi, 'Çanlar sussun her yerde' gibi Hristiyanları rencide edebilecek sözler, sonra CHP'ye sataşmak için ezanın Türkçe okunmasıyla ilgili söylenenler... Kabinenin bir üyesi bunu niye yapıyor, ne amaçla yapıyor? Gerçekten utanarak ve üzülerek dinledik" diye konuştu.

HDP'li Baluken: Kınıyorum

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Ben, Müslüman ve Şafi mezhebine mensup bir Grup Başkanvekili olarak, Sayın Bakan'ın dile getirdiği, okuyarak onayladığı, nefret söylemini aşan o cümlelerin tamamını buradan kınıyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İsmet Özel'in AKP'ye yönelik eleştirilerinin olduğunu anımsatarak, "Bu eleştirileri dikkate alındığında, Sayın İsmet Özel'in geldiği noktadan sizlerin de ibret aldığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Ağbal: Saldırı anlamı taşımaz

Yeniden söz alan Ağbal, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı zamanında bu ülkenin karşılaştığı işgal karşısında yaşanan acılara, ızdıraplara, bu ülkenin bin yıllık medeniyet kültürüne ve birikimine karşı yapılan saldırıya karşı bir iç okumadır, o tarihsel dönemin bir anlatısıdır. Hiçbir şekilde bir millete veya dine karşı saldırı anlamını taşımaz. Zaman zaman burada Kurtuluş Savaşı dönemini anımsıyoruz, Kurtuluş Savaşı döneminde yapılanları biliyoruz ve bugün gelinen noktada bu okuduğum şiir tamamen tarihsel bağlamında o döneme ait gelişmeleri özetleyen bir şiirdir. Benim herhangi bir millete, dine karşı olumsuz düşünce içinde bunu söylemem mümkün değildir, sadece tarihsel koşullar içerisinde bu söylenmiştir. Sabahleyin burada yapılan konuşmalarda da Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin olarak birtakım temennilerde ve takdirlerde bulunulmuştur. Okuduğum bentler de tamamen bu bağlamda söylenmiş şeylerdir. Bunu maksadından, bağlamından koparıp bugün güncel bir şekilde bu meseleyi farklı bir yere saptırmak olsa olsa sizin kafanızın ardındaki esas ayrımcılık ve esas nefret söylemine dayanmaktadır."

Hamzaçebi: İhtimal vermiyorum

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların camiye, cemevine, kiliseye, sinagoga gidebileceğini ya da herhangi bir inanca mensup olmayabileceklerini kaydetti.

Hamzaçebi, "Hepsi saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Bu Genel Kurulda bunun dışında bir düşüncenin olabileceğini ben düşünmüyorum, buna ihtimal vermiyorum" dedi. Ağbal, Hamzaçebi'nin bu sözlerine "Aynen katılıyorum" diye karşılık verdi.

Yeniden söz alan Baluken, "Sayın Bakan'ın özrü kabahatinden beter" diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, "Bütün inançlara saygılı olduğumuza ilişkin sayısız veri varken bir şiire atıfla nefret suçu işlendiği iddiasını kabul etmiyoruz" dedi.

Bostancı, "Mesele şiirden çıktı, İsmet Özel tartışmasına döndü. İnsanların eserleri farklıdır, kendileri farklıdır ve burada dile getirilen İsmet Özel'in ne söylediği, ne yaptığı, tarihe nasıl baktığı değildir. Meseleyi şiirden alıp ondan sonra kişiye ilişkin bir tartışmaya dönüştürürsek ortada sanatçı kalmaz" sözlerini sarfetti.

Birleşime ara verildi

Aranın ardından söz alan Ağbal, "Şiiri okurken maksadım asla herhangi bir milleti, dini hedef almak değildi. Bütün yaşantım buna delildir. Bütün dinler ve milletler, bütün insanlık hepimizin ortak değerleridir. Bunu kollamak, korumak, geliştirmek hepimizin görevidir. Şiirden maksadını aşacak, bazı arkadaşları üzecek şekilde bir anlam çıkarılmış olabilir, bundan dolayı ben de üzgünüm" dedi.