Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığını kaldırdığı, neo faşist Altın Şafak üyesi Yannis Lagos yargılanmak üzere Yunanistan'a gönderildi

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığını kaldırdığı neo-faşist Altın Şafak üyesi Yunan vekil Yannis Lagos yargılanmak üzere Yunanistan'a iade edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Brüksel'de tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya götürüldü.

Lagos, Elefterios Venizelos Havalimanı’ndan yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığı'na getirildi. Lagos'un geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra bu sabah saatlerinde yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

14 Ekim 2020'de Lagos diğer Altın Şafak Partisi üyeleriyle birlikte çeşitli nefret suçları işleyen bir suç örgütü ilan edilmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Lagos, AP kürsüsünde, üzerine Türk bayrağı bastığı bir kağıdı, "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek yırtmıştı.