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Bilim / Teknoloji

Avrupa mahkemeleri, kişisel veri toplama için standart getiren Safe Harbour anlaşmasını reddetti

Kararda, Edward Snowden’ın NSA bilgilerini sızdırmasından sonra Amerikan şirketlerinin Avrupa verilerini toplamasının ortaya çıkması, yön veren durum oldu

07 Ekim 2015 15:29

Avrupa mahkemeleri, kullanıcı güvenliği ve kişisel veri toplama için tek standart getiren Safe Harbour anlaşmasını reddetti. Edward Snowden’ın NSA bilgilerini sızdırmasından sonra Amerikan şirketlerinin Avrupa verilerini toplamasının ortaya çıkması, karara yön veren durum oldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, artık Facebook ve Twitter gibi şirketler, Avrupa’daki kullanıcıların verilerini depolamada çeşitli denetlemelerle karşılaşabilecekler; bu durum Avrupa kullanıcıların bilgilerinin Amerika yerine Avrupa’da toplanmasına izin verecek.

Kararda öne çıkan unsurlar şu şekilde:

- Bireysel Avrupa şirketleri, kişisel veri toplayan Amerikan şirketlerine bilgi aktarma konusunda kendi düzenlemelerini yapabilecekler.

- Avrupa ülkeleri, Amerika’ya veri aktarım sürecini askıya alabilecekler.

- İrlanda veri düzenleyicisi, Facebook’un kullanıcılarına yeterli derecede veri güvenliği sağlayıp sağlayamadığını kontrol edebilecek.

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