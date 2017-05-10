Avrupa Kültür Vakfı'ndan Aslı Erdoğan'a ödül

Yazar Aslı Erdoğan, her yıl Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü'ne 2017 yılında layık görülen dört kişiden biri oldu. Bu yıl ödüle layık görülen diğer isimlerin, İran kökenli Alman yazar Navid Kermani, Belçikalı müzisyen Luc Mishalle ve Belarus kökenli Alman görsel sanatçı Marina Naprushkina oldukları bildirildi.

Ödül töreni, birçok Avrupa ülkesinde Avrupa Günü olarak kutlanan 9 Mayıs tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlendi. Türkiye'de yurtdışına çıkış yasağı bulunan Aslı Erdoğan, ödül törenine katılamadı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, ödüle layık görülen dört kişinin "21. yüzyılda toplumu tasavvur etme ve yeniden şekillendirmede büyük cesaret göstermiş olan" isimler oldukları belirtildi.

"Zamanımızın kahramanları"

Avrupa Kültür Vakfı Başkanı ve Hollanda kraliyet ailesi mensubu Prenses Laurentien, ödüle layık görülen isimlerin "zamanımızın kahramanları" olduklarını söyledi. Prenses Laurentien, "Tam şu anda yaşamakta olduğumuz parçalanma zamanlarında kültür, kutuplaşmanın kuvvetlerine direnmemize ve elimizden geldiği ölçüde daha birleştirici bir Avrupa'yı içeren bir gelecek tasarlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

1954'te Cenevre'de kurulan Avrupa Kültür Vakfı tarafından, 2008'den bu yana her yıl çeşitli sanatçı ve düşünürlere "Avrupa'da kültür alanına yaptıkları katkılardan ötürü" 20 bin euro değerinde ödül veriliyor. Ödüle 2011 yılında layık görülen isimler arasında Türk sanatçı Kutluğ Ataman da bulunuyor.