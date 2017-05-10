T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa Kültür Vakfı'ndan Aslı Erdoğan'a ödül

Avrupa Kültür Vakfı tarafından her yıl verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü'ne bu yıl layık görülen dört isimden biri yazar Aslı Erdoğan oldu

10 Mayıs 2017 22:17

Yazar Aslı Erdoğan, her yıl Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü'ne 2017 yılında layık görülen dört kişiden biri oldu. Bu yıl ödüle layık görülen diğer isimlerin, İran kökenli Alman yazar Navid Kermani, Belçikalı müzisyen Luc Mishalle ve Belarus kökenli Alman görsel sanatçı Marina Naprushkina oldukları bildirildi.

Ödül töreni, birçok Avrupa ülkesinde Avrupa Günü olarak kutlanan 9 Mayıs tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlendi. Türkiye'de yurtdışına çıkış yasağı bulunan Aslı Erdoğan, ödül törenine katılamadı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, ödüle layık görülen dört kişinin "21. yüzyılda toplumu tasavvur etme ve yeniden şekillendirmede büyük cesaret göstermiş olan" isimler oldukları belirtildi.

 

"Zamanımızın kahramanları"

 

Avrupa Kültür Vakfı Başkanı ve Hollanda kraliyet ailesi mensubu Prenses Laurentien, ödüle layık görülen isimlerin "zamanımızın kahramanları" olduklarını söyledi. Prenses Laurentien, "Tam şu anda yaşamakta olduğumuz parçalanma zamanlarında kültür, kutuplaşmanın kuvvetlerine direnmemize ve elimizden geldiği ölçüde daha birleştirici bir Avrupa'yı içeren bir gelecek tasarlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

1954'te Cenevre'de kurulan Avrupa Kültür Vakfı tarafından, 2008'den bu yana her yıl çeşitli sanatçı ve düşünürlere "Avrupa'da kültür alanına yaptıkları katkılardan ötürü" 20 bin euro değerinde ödül veriliyor. Ödüle 2011 yılında layık görülen isimler arasında Türk sanatçı Kutluğ Ataman da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Kültür VakfıPrenses Margriet KültürAslı ErdoğanAlmanNavid Kermani BelçikalıLuc MishalleBelarusMarina NaprushkinaAvrupaAvrupa GünüMayısHollandaAmsterdamKültür Vakfı BaşkanıPrenses LaurentienLaurentien

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24