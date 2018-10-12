Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: AİHM içtihatlarını savcılarınıza öğretin

Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen gayrı resmi toplantıda olağanüstü hal uygulamasının uzun dönem etkilerini masaya yatırdı. Avrupa Konseyi’nin, duruşma öncesi tutukluluk koşullarıyla ilgili endişesini dile getirdiği toplantıda savcıların ve ceza mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını daha iyi uygulaması için Türkiye’ye tavsiyede bulunduğu kaydedildi. Görüşmelerde ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü gibi konularda içtihatlar çerçevesinde ele alındı.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Konseyi heyeti, Türkiye’de "yargılama öncesi tutukluluğun uzatılmasıyla ilgili endişelerini” dile getirirken ve “Türk Ceza Kanunu’nda da yer alan diğer alternatif önlemlerin uygulanmasının önemine” de değindi.

Görüşmelerde ön plana çıkan diğer konular ise terörle mücadele yasasının geniş bir şekilde yorumlanması, soruşturmalardaki prosedür gecikmeleri, adil yargılama ve işten çıkarmalar olarak sıralandı.

Avrupa Konseyi'nin konuya yönelik açıklaması için tıklayın