Avrupa Konseyi: Türkiye, AİHS’nin askıya alındığını tarafımıza bildirdi

Avrupa Konseyi, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması çerçevesinde, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) askıya alındığına dair bildirimde bulunduğu belirtti. Konsey, AİHS'nin askıya alma imkanının geçmişte bir çok ülke tarafından kullanıldığı, yakın zamanda da Fransa ve Ukrayna tarafından devreye sokulduğu kaydedildi.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Thorbjorn Jagland'ın Türk yetkililer tarafından bilgilendirildiği ifade edildi. AİHS'nin 15. maddesinde belirlendiği gibi, taraf ülkelerin olağan dışı durumlarda ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atabilecekleri vurgulanan açıklamada, AİHS'nin Türkiye'de uygulanmaya devam edeceği, alınan önlemler hakkında da Türk yönetiminin Konsey'i bilgilendireceği ifade edildi.

Türkiye'de ilan edilen OHAL sonrası Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş AİHS'nin askıya alınacağını açıklamış, ardından Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Erdoğan İşcan, kararı bir mektupla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a iletmişti.

AİHS’nin 15. maddesi

AİHS’nin 15. maddesi, “Taraf devletlerin hükümetlerine, istisnai koşullarda sözleşme kapsamındaki belirli hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüklerini geçici, kısıtlı ve denetimli bir şekilde askıya alma" imkanı sunuyor.

Şimdiye kadar 8 ülke AİHS’yi askıya aldı. Geçen yıl, Paris saldırılarından sonra Fransa, ülkenin doğusundaki gelişmeler sonrasında da Ukrayna, AİHS’yi askıya aldıklarını açıklamıştı.AİHS’nin askıya alınması, sözleşmeye taraf ülkelerden birinin bazı durumlarda “Sözleşmedeki yükümlülüklerden bazılarını yerine getiremediği” ve bu nedenle askıya aldığı anlamına geliyor. AİHS geçici olarak ve belirli bir süre askıya alınabiliyor. Sözleşmenin tüm maddeleri askıya alınamıyor.