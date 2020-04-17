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Koronavirüs

Avrupa Komisyonu'ndan Koronavirüs takip uygulamalarına ilişkin çağrı: Gönüllülük esasına dayansın

Pek çok ülke salgının kontrol edilmesi için vatandaşların telefonlarına bir uygulama indirerek takip edilmesini planlıyor

17 Nisan 2020 15:07

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınması için kullanılacak dijital takip uygulamalarının gönüllülük esasına bağlı yüklenmesi konusunda uyardı. 

AB Komisyonu, Covid-19 ile ilgili üye ülkelerde geliştirilen mobil takip uygulamalarına ilişkin tavsiyeler içeren belge yayımladı.

Dijital araçların salgının önlenmesine ve sona ermesine yardımcı olabileceğine vurgu yapılan belgede, Covid-19 uygulamasının mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi.

Belgede, uygulamaların mobil cihazlara gönüllü olarak yüklenmesi ve ihtiyaç bittiğinde kaldırılması istendi. Uygulamaların bluetooth teknolojisi ile çalışabileceğine işaret edilen belgede, insanların konumlarının takip edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Belgede, geliştirilecek uygulamaların farklı AB ülkelerinde çalışmasının da faydalı olacağı ifade edildi.

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