Avrupa Komisyonu'ndan Koronavirüs takip uygulamalarına ilişkin çağrı: Gönüllülük esasına dayansın

Dijital araçların salgının önlenmesine ve sona ermesine yardımcı olabileceğine vurgu yapılan belgede, Covid-19 uygulamasının mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi.

Belgede, uygulamaların mobil cihazlara gönüllü olarak yüklenmesi ve ihtiyaç bittiğinde kaldırılması istendi. Uygulamaların bluetooth teknolojisi ile çalışabileceğine işaret edilen belgede, insanların konumlarının takip edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Belgede, geliştirilecek uygulamaların farklı AB ülkelerinde çalışmasının da faydalı olacağı ifade edildi.