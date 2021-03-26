Avrupa Komisyonu Başkanı: AB, uyguladığından daha fazla Koronavirüs aşısını ihraç etti

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Avrupa Birliği'nin Koronavirüs aşısı ihracat stratejisine ilişkin tartışmalar sürerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün sunduğu tabloda AB'nin birlik içinde uyguladığından daha fazla Koronavirüs aşısını ihraç ettiğini gösterdi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, AB'nin Koronavirüs aşılarını ihraç sürecini katılaştırmaya yönelik gündemi sürerken Ursula von der Leyen, AB'nin aralık ayından bu yana 77 milyon doz Koronavirüs aşısı ihraç ettiğini duyurdu. Leyen, AB içinde 62 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandığı, AB nüfusunun yüzde 4.1’ine denk gelen 18,2 milyon kişinin ise aşının 2. dozunu olduğunu duyurdu.

AB'nin Britanya'ya 20 milyon doz gönderdiği ancak nüfusu daha fazla olan üye ülke Almanya'ya 16 milyon dozdan daha az aşı gönderdiği belirtildi.

AB ülkelerinin aşı tedariğindeki sıkıntıların, İngiliz-İsveç üretici AstraZeneca'nın AB için hedeflenen tedariği tamamlamamasıyla ilgili olduğu da belirtildi. Avrupa Komisyonu, aşı ihracında süreci katılaştırma kararı aldı. Yeni kurallar çerçevesinde ihraç kararında karşılık durumu, söz konusu ülkenin epidemiyolojik durumu ve aşılama oranının göz önüne alınacağı belirtildi.

Von der Leyen "Şirketlerin dünyanın diğer bölgelerine aşı göndermeden önce Avrupa Birliği'yle olan sözleşmelerini uygulamaları gerekiyor. AstraZeneca'yla ilgili durum da bu" dedi. Leyen, şirketin AB dışına aşı ulaştırmadan önce sözleşmeyi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.