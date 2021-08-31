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Koronavirüs

Avrupa Komisyonu: AB nüfusunun yüzde 70'i Koronavirüs'e karşı tam aşılandı

AB ülkeleri arasında aşılanma oranları farklılık gösteriyor

31 Ağustos 2021 15:55

Avrupa Komisyonu, yıl başında belirlenen hedefe ulaşarak, Avrupa Birliği’ndeki yetişkinlerin yüzde 70’inin Koronavirüs’e karşı tam aşılı olduğunu duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “AB’deki yetişkinlerin yüzde 70’i tam aşılı. Bu başarıyı mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa Komisyonu, 2021 yazına kadar yüzde 70 aşılama hedefini ocak ayında açıklamıştı.

Öte yandan AB ülkeleri içinde durum farklılık gösteriyor. Malta’nın nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının aşılandığı, İrlanda ve Polonya’da oranın yüzde 80’in üzerinde, Fransa’da da yüzde 70’in üzerinde olduğu belirtildi. Bulgaristan’da ise nüfusun yalnızca beşte biri tam aşılanırken Romanya’da da yüzde 30 tam aşılandı.

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