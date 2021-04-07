Avrupa İlaç Ajansı, Sputnik V aşısının etik standartlara uygun olup olmadığını inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etik ve bilimsel uluslararası standartlara uygun olup olmadığını inceleyecek.

Financial Times'ta yer alan habere göre, EMA'nın Sputnik V aşısına yönelik yapacağı inceleme, aşının "iyi klinik uygulamayla" geliştirilip geliştirilmediğine bakacak. "İyi klinik uygulama" aşı ve ilaç testlerinin doğru bir şekilde yapıldığına dair belirlenen uluslararası bir standart olarak biliniyor.

Söz konusu incelemenin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.

Financial Times'a konuşan kaynaklar, Spunik V aşısının geliştirilme sürecinde etik eksiklikler olduğuna dair endişeleri dile getirdi. Rusya, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından finanse edilen klinik testlerde askeri hizmet görevlileri ve memurların yer aldığını söylemişti. Reuters haber ajansı ise, klinik testlere katılan bazı kişilerin üslerinden bu konuda baskı gördüğüne dair açıklamalarını aktarmıştı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, aşı denemeleri sırasında gerekli standartların gözetildiğini söyledi. Dmitriyev, “Katılımcılara herhangi bir baskı uygulanmadı ve Sputnik V, tüm klinik prosedürlere uygundur” dedi.