Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği Koronavirüs ilacına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı, bugün yaptığı açıklamada, İsviçre kökenli çokuluslu ilaç firması Roche tarafından geliştirilen Roactemra’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında yetişkinlerde kullanımına onay verdi. İlaç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tavsiye edildi. Tocilizumabın mevcut maliyeti enjeksiyon başına 800 euro civarında.

"Ölüm ri̇ski̇ni̇ önemli̇ ölçüde azaltıyor"

Fransa Kamu Hastaneleri Birliği (AP-HP), koronavirüse yakalanan ağır hastaların durumlarında önemli ölçüde iyileşme sağlayan bir tedavi yönteminin ilk bulgularına göre, bir tür bağışıklık düzenleyici (immuno-modulatör) olan ve romatoid artrit tedavisi için kullanılan 'tocilizumab' adlı ilacın, ağır hastaların yoğun bakıma alınmasını engellediği ve ölüm vakalarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.