Avrupa İlaç Ajansı: Johnson&Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları arasında muhtemel bağlantı bulundu

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Genel Direktörü Emer Cooke, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu belirterek, kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında muhtemel bağlantının bulunduğunu açıkladı.

EMA, Johnson & Johnson aşısı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, aşıya uyarı etiketi eklenmesi gerektiğini bildirdi. Ajans, nadir görülen kan pıhtılaşmasının 'aşının çok nadir yan etkileri' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, aşının faydasının risklerinden fazla olduğunun altını çizdi.

EMA Genel Direktörü Cooke, aşının kullanılıp kullanmayacağına ulusal makamların karar vereceğini söyledi. Cooke ayrıca Johnson & Johnson aşısı ardından görülen pıhtılaşma vakalarının Avrupa'da görülmediğini, ABD'de aşı olan 8 milyon kişiden 8'inde görüldüğünü açıkladı.

Araştırmalar devam edecek

Aşıların Covid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığını söyleyen Cooke, bazen denemelerde yan etkileri tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Araştırmaların devam edeceğini kaydeden Cooke, "Verileri daha derinlemesine incelemek için Johnson & Johnson üzerinde çalışmalar yapacağız" dedi. Doktorların ve hastaların belirtilerden haberdar olmalarını çok önemli olduğunu belirten Cooke, "Bir uzmanın erken müdahalesi sonucu değiştirebilir" ifadesini kullandı.

ABD'de kullanımının durdurulması tavsiye edilmişti

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından aşının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

Açıklamanın ardından Johnson & Johnson yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti.

İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya almıştı

İsveç ve Danimarka'da, Johnson & Johnson aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer "kan pıhtılaşması" raporları nedeniyle, aşının kullanımını askıya almıştı. (İHA)