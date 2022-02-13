Avrupa İlaç Ajansı, Covid aşılarının menstrüel döngüye etkilerini inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarından sonra bazı kadınların menstrüel döngülerinde değişiklikler yaşadığını bildirmesi üzerine inceleme başlatma kararı aldı.

EMA Güvenlik Komitesi, mRNA aşılarını iki doz olan bazı kadınlarda fazla adet kanaması ya da adet düzensizliği gibi sorunların rapor edilmesinin ardından inceleme kararı alındığını söyledi. Menstrüel döngüyle mRNA aşıları arasında henüz bir bağlantı tespit edilmedi.

EMA, menstrüel bozuklukların stres ve yorgunluk gibi çeşitli durumlardan da kaynaklanabieceğini, düzende bozuklukların Covid-19 enfeksiyonundan sonra da yaşandığını söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından fonlanan bir araştırma, 4 bin kişinin telefonlarından menstrüel döngü bilgilerini inceleyerek Covid aşılarının küçük bir değişikliğe neden olabileceği sonucuna varmıştı.

EMA, menstrüel döngüyle ilgili yapılan açıklamada, Covid aşılarının doğurganlık üzerine etkisi olmadığını da ekledi.