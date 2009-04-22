Avrupa gazetecilerinden Sabah grevine destek

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Arne König, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) ATV ile Sabah gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz iş yerlerinde 13 Şubattan bu yana sürdürdüğü grevi desteklediğini belirtti.



TGS'den yapılan açıklamaya göre, EFJ Başkanı König'in, Brüksel'de yazılı bir açıklama yaptı. König, açıklamasında, Türk hükümetinin, temel hakların korunacağını teyit etmesi gerektiğini belirterek, "Sendika üyesi olmak ve toplu sözleşme hakkına sahip olmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir süre önce aldığı kararda açıkça vurgulandığı üzere temel bir haktır" ifadelerini kullandı.



Hükümetin Sabah Gazetesi ve ATV televizyonundaki grevle ilgili olarak harekete geçmemesi durumunda, AB ile Türkiye arasında, müzakere anlaşmasının 19. faslında belirtilen sosyal haklar konusundaki görüşmelerin engelle karşılaşacağını öne süren König, ATV-Sabah grevini, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle gündeme taşıyacaklarını bildirdi.



König, TGS'nin, ATV ile Sabah gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz iş yerlerinde 13 Şubattan bu yana sürdürdüğü grevi desteklediğini de vurguladı.



TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi de işverenin yasalara aykırı uygulamaları karşısında hükümetinden duruma müdahale etmesini isteyerek, "Sendikal hakların, özellikle toplu sözleşme hukuku ve emekten kaynaklanan gücün kullanılması hakkının, modası geçmiş olarak değerlendirilmesi fikrine artık daha fazla müsamaha gösterilemez" görüşünü dile getirdi.



