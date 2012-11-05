Avrupa Film Ödülleri heyecanı başladı

Avrupa Film Akademisi, 25. Avrupa Film Ödülleri'nin adaylarını hafta sonu kamuoyuna duyurdu.

Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın “Bir Zamanlar Anadolu'da” adlı filmi "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kamera" (Gökhan Tiryaki) dallarında aday gösterildi.

Fransız - Avusturya - Almanya ortak yapımı ünlü Avusturyalı yönetmen Michael Haneke yönetmenliğindeki “Amour” (Aşk) ile Almanya'dan Christian Petzold yönetmenliğindeki “Barbara” filmleri de "En İyi Film" kategorisindeki adaylar arasında boy gösteriyor.

Bu iki film En İyi Kadın Oyuncu ödellerinin de adayları arasında. “Amour” aynı zamanda, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kamera "ödellerine de aday.

Haneke'nin “Amour” adlı filmi, Avrupa Film Ödülleri'nin favorisi olarak gösteriliyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nde de en iyi film ödülü olan "Altın Palmiye"nin sahibi olmuştu.

Ödüller, 1 Aralık'ta Malta'da sahiplerine verilecek. (Deutsche Welle Türkçe)

