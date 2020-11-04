Avrupa'dan ABD seçimine ilişkin açıklama: Meşruiyet savaşı başladı, patlamaya hazır bir durum

T24 Dış Haberler

ABD'de Donald Trump ve Joe Biden arasında başa baş giden ve oy sayımı hâlâ süren seçimle ilgili Avrupa'dan ilk değerlendirme geldi. Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Meşruiyet savaşı başlamış görünüyor, bu son derece patlamaya hazır bir durum yaratıyor" dedi.

Euronews'un aktardığı habere göre, Hristiyen Demokrat Parti (CDU) üyesi Kramp-Karrenbauer, ABD'deki gergin seçim ortamıyla ilgili konuştu. Kramp-Karrenbauer, "Meşruiyet savaşı başlamış görünüyor. Bu son derece patlamaya hazır bir durum yaratıyor. Uzmanlar, ABD'de anayasal bir kriz yaşanabileceği uyarısı yapıyorlar. Bu hepimizi endişelendirecek bir şey" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımı sürerken sabah saatlerinde Beyaz Saray'da bir açıklama yaparak "hileli seçim" iddiasında bulundu. "Seçimi biz kazandık" diyen Trump, "Oy sayımının durmasını talep ediyoruz, Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz" demişti.

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Trump, "Seçimi biz kazandık" dedi, oy sayımının durmasını talep etti