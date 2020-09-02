"Avrupa'daki Covid-19 vakaları salgının zirve yapmaya başladığı mart seviyelerine yükseldi"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa'daki Covid-19 vakalarının salgının zirve yapmaya başladığı mart seviyelerine yükseldiğini ancak okulların tekrar açılmasının yeni bir risk teşkil etmeyebileceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre ECDC Başkanı Andrea Ammon, rutin olarak gerçekleştirilen oturumda AB kanun yapıcılarına "Virüs, yazı uyuyarak geçirmedi. Tatile çıkmadı" dedi.

Ammon, bu haftaki verilerin Avrupa'nın genelinde koronavirüs vakalarının her 100 bin kişide 46 olduğuna işaret ederek, "Martta gördüğümüz sayılara neredeyse geri döndük" dedi.

ECDC verilerine göre, Avrupa'da koronavirüs vakalarında artışın başladığı mart ayının sonunda vaka sayısı her 100 bin kişide 40 kişi seviyesine yükselmişti.

Bu sayı nisan sonuna kadar her 100 bin kişi için 70'e çıkmıştı.

Vaka sayılarında şu anda yaşanan artış kısmen daha fazla test yapılmasından da kaynaklanıyor.