Avrupa'da Koronavirüs nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti.

Euronews'in haberine göre, Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, Avusturya'da 2 Türk'ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.

Hollanda'da 21, Almanya'da 20 kişi öldü

Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi. Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.

Belçika'da ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti. Covid-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde görülen Koronavirüs vakalarının toplamı 885 bini geçti. Can kayıpları da 44 bini aşarken, 185 binden fazla kişi de gördüğü tedavi sonucu iyileşti.