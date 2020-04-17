Avrupa'da hava kirliliği seviyeleri, Koronavirüs nedeniyle yüzde 45 azaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tecrit uygulamalarına gidilen Avrupa şehirlerinde hava kirliliği seviyeleri, 2019 yılına kıyasla ortalama yüzde 45 oranında azaldı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından yayımlanan araştırmaya göre, mart ve nisan aylarında birçok Avrupa kentinde nitrojen dioksit seviyeleri yarı yarıya düştü.

Euronews'ten Gizem Sade ve Seana Davis'in haberine göre raştırmanın verileri, Paris'te hava kirliliğinde birincil faktör olan nitrojen dioksit seviyesinin bir önceki yıla göre yüzde 54 oranında azaldığını gösterdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Tropomi aracını kullanan Hollandalı araştırmacılar, 13 Mart-13 Nisan arası nitrojen dioksit konsantrasyonlarını 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdı.

Araştırmanın sonucunda İspanya'nın başkenti Madrid, İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da seviyelerde yüzde 45 oranında düşüş tespit edildi. Avrupa'daki çoğu kentte benzer eğilim görüldü.

Hesaplamalarda, değişen hava koşulları ve günlük nitrojen dioksit oranındaki büyük dalgalanmalarla açıklanabilecek yüzde 15 oranında önemli bir hata payı öngörüldü. Bu nedenle 15 günlük bir süre boyunca ortalama nitrojen dioksit konsantrasyonlar hesaplandı.

Enstitü'de görev alan bilim insanı Henk Eskes araştırmaya ilişkin, "Uzun bir zaman aralığı verilerinin ortalamasının alınması, insan etkinliğine bağlı konsantrasyon değişikliklerini daha net görebilmemizi sağlar. Bu nedenle harita bir aylık süreçteki konsantrasyonları gösteriyor ve kullanılan aylık ortalamalarda hesaba katılmayan hava değişkenliğini yansıtan yüzde 15'lik bir belirsizlikle sunuldu" değerlendirmesi yapıyor.

Nitrojen dioksit veya azot dioksit, hava yolu ve kara yolu seyahatı ya da endüstriyel faaliyetlerle üretilen kirletici bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.