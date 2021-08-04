Avrupa'da Delta varyantı endişeleri sürerken Hollanda ve Britanya'da yeni vakalarda düşüş gözlemleniyor

Koronavirüs’ün Delta varyantı dünya genelinde endişelere neden olurken Hollanda ve Britanya gibi ülkelerde Covid-19 vakalarında düşüş görülmeye başladı. Öte yandan artıştan endişe eden ülkeler aşılama kampanyasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Euronews’da yer alan habere göre, Hollanda’da Koronavirüs vakaları bir önceki haftaya kıyasla bu hafta yüzde 44 oranında azaldı. Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden Susan van den Hof “Pike ulaştığımıza ya da çok yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Yakında hastaneye başvurularda da azalma olacağını düşüyoruz” dedi.

Britanya’da da Koronavirüs vakalarında düşüş gözlemlenmeye başladı. Koronavirüs kısıtlamalarının hemen hemen hepsinin kalktığı İngiltere’ye rağmen Britanya’da Koronavirüs vakalarında üç haftadır düşü gözlemleniyor.

Öte yandan Fransa’da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle dördüncü Koronavirüs dalgasına ilişkin endişeler sürüyor. Hükûmet aşılamada üçüncü doz uygulamasını değerlendirmeye aldı.

Romanya’da da doktorlar, son iyi ayın en yüksek sayısı olacak şekilde bir günde 230 vaka görülmesi üzerine dördüncü dalgaya ilişkin endişelerini dile getirdi.