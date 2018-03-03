T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Birliği'nden Trump'a viski misillemesi

"ABD'yle mantıklı bir ilişkimiz olsun istiyoruz ama kafamızı kuma da gömemeyiz”

03 Mart 2018 01:54

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma vergi uygulama kararına Avrupa Birliği’nden misilleme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD’nin kararına karşılık AB’nin de Harley Davidson motosiklet, Levi’s kot pantolon ve burbon (ABD menşeili mısır ve çavdar viskisi) gibi geleneksel ‘Amerikan ürünlerine' gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. 

ABD Başkanı Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına ek vergi açıklamasını Alman televizyonunu değerlendiren Juncker, “Harley Davidson’a, burbona ve kot pantolanlara, Levi’slara vergi koyacağız. Buradayız ve onlar bizi tanıyacaklar. ABD’yle mantıklı bir ilişkimiz olsun istiyoruz ama kafamızı kuma da gömemeyiz” dedi. 

Trump, dün yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söyledi.

ETİKETLER

ABDdonald TrumpAvrupa birliğiabJean Claude Junckerçelikalüminyumburbonkotpantolonviskivergimisilleme

İlgili Haberler

Trump'tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi kararının Çin'in misillemesine neden olabileceği belirtilirken, Avrupa Birliği'nden de tepki geldi

Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından New York borsasında sert düşüş

Trump, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump: Ticaret savaşları iyidir

Trump, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24