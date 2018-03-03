Avrupa Birliği'nden Trump'a viski misillemesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma vergi uygulama kararına Avrupa Birliği’nden misilleme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD’nin kararına karşılık AB’nin de Harley Davidson motosiklet, Levi’s kot pantolon ve burbon (ABD menşeili mısır ve çavdar viskisi) gibi geleneksel ‘Amerikan ürünlerine' gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına ek vergi açıklamasını Alman televizyonunu değerlendiren Juncker, “Harley Davidson’a, burbona ve kot pantolanlara, Levi’slara vergi koyacağız. Buradayız ve onlar bizi tanıyacaklar. ABD’yle mantıklı bir ilişkimiz olsun istiyoruz ama kafamızı kuma da gömemeyiz” dedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söyledi.