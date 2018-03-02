Trump'tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum sektörü yöneticileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantının ardından Washington'ın yeni gümrük politikasıyla ilgili önemli kararlar açıkladı.

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak.

ABD Başkanı Trump uygulanacak vergilerin uzun bir süre yürürlükte kalacağını söyledi. Ancak bazı ticaret ortaklarının bu vergilerden muaf tutulup tutulmayacağı ise netlik kazanmadı.

Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtirken, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyulmasını eleştirenler ise istihdam artışı sağlamayacağını savunduklarını bu kararınÇin'le bir ticaret savaşına yol açabileceğini belirtiyor.

Avrupa Birliği: Boş boş oturmayacağız

Çin daha önce ABD'nin böyle bir karar alması hâlinde misilleme olarak ABD'den soya fasülyesi gibi tarım ürünlerinin ithalatını hedef alabilecek uygulamalara gidebileceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği de bu konuda ABD'ye cevaben bir hamlede bulunabileceğini açıklamıştı.

Nitekim Trump'ın kararına Avrupa Birliği'nden yanıt gecikmedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Juncker yaptığı açıklamada, "ABD endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale gibi görünen bu kararın hiçbir ulusal güvenlik gerekçesi de olmadığı izlenimi uyandırdığını" belirtti.

"Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" diyen Juncker, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "durumu dengelemek için" önümüzdeki günlerde Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla bağdaşan bazı karşı önlemler amak için teklif getireceklerini duyurdu.

Alman Çelik Birliği tepki gösterdi

Alman Çelik Birliği de çelik ithalatına uygulanacak gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Alman Çelik Birliği Başkanı Jürgen Kerkhoff, "ABD tüm dünyadan yapılacak çelik ithalatlarına karşı kendini korumak için gümrük bariyeri kuruyor. Bu önlem Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Kerkhoff, "Şu an Avrupa Birliği'nin yapması gereken, Dünya Ticaret Örgütü'nün sağladığı enstrümanlarla buna karşı girişimlerde bulunmaktır" diye ekledi.