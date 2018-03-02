Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından New York borsasında sert düşüş

New York borsasında endeksler, mart ayının ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 420,22 puan (yüzde 1,68) düşüşle 24.608,98 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 36,16 puan (yüzde 1,33) azalışla 2.677,67 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 92,45 puan (yüzde 1,27) değer kaybıyla 7.180,56 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini bildirdi.

Uzmanlar, Trump'ın korumacı ticaret politikalarının ABD ekonomisine ve şirketlerine zarar verebileceğine dikkati çekerek, bunun piyasalarda risk oluşturduğunu belirtti.