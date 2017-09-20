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Avrupa Birliği'nden IKBY'ye referandumu iptal et çağrısı

Mogherini: Tek taraflı eylemler zarar verici, kaçınılmalı

20 Eylül 2017 19:01

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan bağımsızlık referandumunun iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Mogherini açıklamasında "AB, her zaman Irak'ın birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlatıyor. Teklif edilen referandum gibi tek taraflı eylemler zarar verici ve bunlardan kaçınılmalı" dedi.

IKBY ile Bağdat arasında henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlar olduğunu belirten Mogherini, AB'nin bu sorunların Irak anayasası çerçevesinde ortak bir karara götürecek yapıcı ve barışçıl diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinden yana olduğunu ifade etti.

AB yetkilisi, talep gelirse diyalog sürecine destek vereceklerini de ekledi.

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