Avrupa Birliği ülkeleri iklim değişikliği yasasını onayladı

Avrupa Birliği ülkeleri, sera gazı emisyonu hedeflerini hukuken bağlayıcı kılacak iklim değişikliği yasasını onayladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler, Avrupa Birliği'nin emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyesine göre yüzde 55 düşürmek ve 2050'de tamamen sıfırlamak üzerine hedefleri içeren iklim yasası konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu düzenlemeler, gezegeni tehdit eden iklim krizine karşı AB'nin atacağı adımları belirleyecek.

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27 Avrupa Birliği ülkesinin bakanları anlaşmayı onaylarken Bulgaristan çekimser kaldı. Bulgaristan hükûmet sözcüsü "Yasanın son hâli ulusal pozisyonumuzu yeterince yansıtmıyor" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri aralık ayında 2030'a kadar emisyonları düşürme hedefini imzalamıştı. Hedef, her ülke için bağlayıcı bir gereklilik olmaktansa tüm Avrupa Birliği emisyonlarını kapsıyor.

İklim değişikliği yasası, krizi Avrupa Birliği politikalarının temeline yerleştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz'da sanayi, enerji, ulaşımda karbondioksit salınımını azaltmayı hedefleyen çok sayıda teklif sunacak. Teklifler arasında AB karbon piyasası reformu, yeni araçlar için daha sert karbondioksit standartları ve yeni yenilebilir enerji hedefleri yer alacak.

İklim yasasıyla Brüksel, iklim politikaları üzerinde danışmanlık yapacak bağımsız bir grup oluşturacak.

Avrupa Parlamentosu, söz konusu yasayı geçen hafta imzalamıştı. Parlamento ve üye ülkeler yasalaşmadan önce metni imzalayacak.