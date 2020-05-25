Avrupa Birliği'nin salgını öngörerek sunduğu Koronavirüs'e karşı hızlı aşı geliştirme planını, ilaç devleri reddetmiş

Çin'in 2019'un son günlerinde yeni tip Koronavirüs salgını ilan etmesinden 3 yıl önce, 2017 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) pandemi çıkmasına fırsat vermeyecek şekilde Koronavirüs gibi patojenlere karşı süratle aşı geliştirilmesi önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu teklif küresel ilaç devleri tarafından reddedildi.

The Guardian'ın özel haberine göre, Avrupa Komisyonu ve ilaç sanayii temsilcilerinin yer aldığı Yenilikçi İlaçlar Girişimi'nde (IMI) Avrupa Komisyonu temsilcileri, 3 yıl önce aşı araştırmalarıyla ilgili bir plan sunarken 'gerçek bir salgın patlak vermeden evvel öncelikli patojenlere karşı aşı geliştirilmesi ve onaylanmasının kolaylaştırılıp hızlandırılması gerektiğini' vurguladı. Ancak ilaç sanayinin temsilcileri bu öneriyi beğenmedi.

IMI'nın 5 milyar euroluk bütçesi, AB, özel kuruluşlar ve diğer organlar tarafından karşılanıyor.

Bununla ilgili belge, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu olan ve IMI kararlarını da inceleyen Avrupa Şirket Gözlemevi'nde (COE) bulunuyor. COE raporunda IMI yenilikçi ilaçlarıın geliştirilmesinin hızlandırılması konusunda piyasanın yanlışlarını telafi etmek yerine piyasa önceliklerine göre işleri her zamanki gibi yürütmekten yana tavır koyduğu belirtiliyor.

COE raporunda, IMI araştırma gündemi üzerinde ilaç devlerinin sözünün geçmesinin sanayi önceliklerinin hakim olmasına, dolayısıyla -Koronavirüs dahil- yoksullukla bağlantılı ve ihmal edilen hastalıkların görmezden gelinmesine yol açtığı vurgulanıyor.

GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly, Johnson & Johnson

IMI Yönetim Kurulu Avrupa Komisyonu yetkilileri ile GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly, Johnson & Johnson gibi devlerin yer aldığı Avrupa İlaç Sanayileri Federasyonu (EFPIA) temsilcilerinden oluşuyor.

Koronavirüs pandemisine küresel çapta gafil avlanılması, ilaç şirketlerinin kronik hastalıkların tedavisine kıyasla daha az karlı olduğu için bulaşıcı hastalıkların tedavisi üzerinde çalışmadığı eleştirilerini de beraberinde de getirmişti.