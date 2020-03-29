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Koronavirüs

Avrupa Birliği'nden Koronavirüs nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell, İdlib'deki ateşkesi "kırılgan" olarak değerlendirdi

29 Mart 2020 12:09

Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs salgınını da göz önünde bulundurarak Suriye'de acil ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.  İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin Koronavirüs salgını nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye'den çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

Pedersen, "Bugün, Covid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanmış, Suriyelilerin salgına karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.

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