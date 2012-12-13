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Sağlık

Avrupa Birliği mentollü sigaraları yasaklıyor

Alman Bild gazetesinin haberine göre, AB Komisyonu, üye ülkelerde sigaralara standart getirmek için yeni bir tasarı hazırladı

13 Aralık 2012 14:02

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerde satılacak sigaralara standart getirmek amacıyla bir çalışma başlattı. Komisyon, "mentollü" ve "ince" sigaralara yasak getirmek istiyor.
 
Alman Bild gazetesinin haberine göre, AB Komisyonu, üye ülkelerde sigaralara standart getirmek için yeni bir tasarı hazırladı. Önümüzdeki hafta komisyonda görüşülecek tasarıyla, AB ülkelerinde "mentollü" ve "ince" sigaraların yasaklanması hedefleniyor.

Düzenlemeden sonra AB üyesi 27 ülkede "mentollü" ve "ince" sigaraların satılması yasaklanacak.

Haberde, AB Komisyonu'nun "mentollü" ve "ince" sigaraları yasaklamak için bir tasarı üzerinde uzun zamandır çalıştığı ancak bunun sigara şirketleri lobileri tarafından şu ana kadar engellendiği iddia edildi.

AB Komisyonu sağlık komiseri John Dalli, "rüşvet aldığı" iddialarıyla suçlanmıştı. Dalli'nin yakın çalışma arkadaşının İsveç merkezli mentollü sigara üreticisi Snus'tan 60 milyon Euro rüşvet talep ettiği ileri sürülmüştü.

John Dalli'nin AB Komisyonu sağlık komiserliği görevinden ayrılması ve Tonio Borg'un bu göreve getirilmesi sonrasında, AB sigara üretimine standart getirmek için yeniden harekete geçti.

AB Komisyonu'nun yeni düzenlemesine göre, "sigara öldürür" gibi uyarı yazıları ve fotoğraflar, sigara kutuları üzerinde yüzde 75'lik bir alanı kapsayacak.

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