Avrupa Birliği: Koronavirüs vaka sayısı mart ayı seviyelerine yükseldi

Avrupa Birliği'nin kamu sağlığı birimi Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) yapılan açıklamada, Avrupa genelinde görülen yeni koronavirüs vakalarının, salgının kıtada ilk yayıldığı tarih olan Mart ayı seviyelerini geçtiği belirtildi.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, "Virüs yaz aylarında uyumadı, tatile çıkmadı" açıklaması yaptı.

Avrupa genelinde her 100 bin kişiden 46'sının enfekte olduğunu belirten Ammon, mart ayında bu oranın 100 bin kişide 40 vaka olduğunu, Nisan ayında ise 70'e yükseldiğini hatırlattı.

Ammon, şu anki zirvede vakaların çoğunun gençlerde görüldüğünü de dile getirdi.