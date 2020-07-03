Avrupa Birliği, Koronavirüs tedavisinde Remdesivir kullanılmasına yeşil ışık yaktı

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Avrupa Birliği Komisyonu, Gilead Sciences'ın ürettiği antiviral ilacı Remdesivir'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasına onay verdi.

Avrupa Sağlık Komiseri Stella Kyriakades, "Bugün ilacın kullanılmasına izin verilmesi bu virüsle mücadelede atılmış çok büyük bir adım" diye konuştu.

Geçen günlerde ABD'nin ilacın 3 aylık bütün stoklarını satın aldığı belirtilmişti. Komisyon sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, dün yaptığı açıklamalarda Gilead'la AB ülkelerine yeterince doz sağlamaları için görüşme yaptıklarını belirtmişti.

Avrupa İlaç Kurumu da geçen günlerde virüse karşı Remdesivir kullanılmasını önermişti. Kurum, yaptıkları testlerde başarılı sonuçlar aldıklarını belirtmişti.