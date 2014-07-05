Avrupa babanın kızına tokat atmasına nasıl bakıyor?

19 yaşındaki kızını yatakta bir erkekle gören baba, kızına tokat attı. Kızın şikâyeti üzerine babaya 3 bin 600 lira para cezası verildi. Fakat mahkeme, tahrik indirimi uygulayarak cezayı 740 liraya düşürdü. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde çocuklara yönelik her türlü fiziksel ceza yasak. Örneğin Fransa’da çocuğunu döven babaya kriterlere göre 3 yıla kadar hapis ile 45 bin Euro’ya kadar para cezası veriliyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Sefer B. (43), iddiaya göre 1 Mart sabahı kalktığında kızı E.B.’yi (19) odasında bir erkekle yatakta gördü. Yanına çağırdığı kızına tokat attı. Daha sonra kızıyla karakola giderek o gün evdeki erkek ve 2 erkek hakkında daha şikâyetçi oldu. Karakolda ifade veren kızı ise kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söyleyip babasından şikâyetçi oldu.

Basit yaralama

Cinsel saldırıdan 3 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, Sefer B.'nin, 'Alt soya karşı basit kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istendi. Mahkeme, Sefer B.'ye 3 bin 600 lira para cezası verdi. Eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 740 liraya düşürdü.

4 yıl önce aynı ceza

Yine Zonguldak’ta, emekli Yaşar D., ‘sözünü dinlemediği’ gerekçesiyle 2008 yılında tartıştığı kızına tokat atmış ve 3 bin lira cezaya çarptırılmıştı.

Tokat Almanya’da yasak, ABD’de serbest

Dünyada çocuğa aile içi şiddetle ilgili uygulama ve yaptırımlar şöyle:

Fransa: Eğer tokatlı saldırı tıbbi sonuçlar doğuran ağır bir şiddet olayı değilse, küçük suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Çocuğunu döven babaya, olayın şiddetine, tekrar edip etmemesine ve çocuğun gördüğü psikolojik zarara göre 3 yıla kadar hapis ve 45 bin euro’ya kadar para cezası veriliyor. Ayrıca, ülkede çocuğa tokat, poposuna tokat olaylarının da yasaklanması tartışılıyor.

İngiltere: Bir ebeveynin 18 yaşın üzerindeki çocuğuna tokat atması saldırının yarattığı hasara bağlı olarak adi yaralama, hafif müessir fiil ve ağır müessir fiil suçlamalarına denk düşüyor. Eğer kurbanın tokat sonucu aldığı yara kalıcı, kapsamlı tıbbi müdahale gerektirmeyen bir yara ise (örnek vakada olduğu gibi) kişi adi yaralama suçlaması ile yargılanıyor ve 6 aya kadar hapis cezası ya da para cezasına çarptırılabiliyor. Children Act 2004 adlı yasanın 58. Maddesi uyarınca bir ebeveynin çocuğunu tokatlaması, tokat “kabul edilebilir cezalandırma yöntemleri” kapsamında olmadığı sürece yasalara aykırı. Tokadın “kabul edilebilir cezalandırma yöntemleri” kapsamında olup olmadığı her vakanın özel şartlarına bakılarak belirleniyor. Fiziksel hasara yol açmamış bir tokat bu kapsama giriyor. Fiziksel zarar oluşmuşsa, ebeveyn 5 yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılabiliyor. İngiltere’de çocuğa duygusal şiddet uygulayan ailelerin de 10 yıla kadar hapsi tartışılıyor.

ABD/ Las Vegas: Eğer saldırıda silah (bıçak, tabanca vb.) kullanılmamış veya yaralanmalar kalıcı fiziksel hasar bırakmamışsa, küçük suçlar kategorisinde sınıflandırılıyor ve bu suçun en yüksek ceza karşılığı da 1000 dolar veya 180 gün hapis.

ABD/ New Jersey: Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2011’de aldığı bir kararla çocuğa tokat atmanın çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmeyeceğine hükmetti. Buna göre, istismar sayılabilmesi için tokadın çocukta kalıcı bir fiziksel hasara yol açmış olması gerekiyor.

ABD/ Alabama: 18 yaşından küçük çocuklara uygulanan şiddetin cezası en az 1 yıl 1 gün en fazla ise 10 yıl hapis oluyor.

ABD/ California: Fiziksel hasara yol açan şiddetin cezası en az 1 yıldan başlıyor ve altı yıla kadar çıkıyor.

ABD / Washington: 13 yaş ve üzeri grupta ebeveynin kasten uyguladığı şiddet, B sınıfı suçlar kapsamına giriyor. En fazla 10 yıl hapis cezası veya 20 bin dolar ceza veya her iki ceza birden verilebiliyor.

Almanya: Almanya’da yasal olarak koruma altında olan çocuklara şiddet suç kapsamına giriyor. Bu tür suç işleyenler hapis cezasıyla yargılanıyor. Çocuklara tek bir tokat atmak bile o kişi hakkında dava açılmasına ve sanığın adam yaralama ve yasal olarak dokunulamaz olan çocuğa kötü muameleden yargılanmasına neden oluyor. Daha önce çocuğa şiddet suçu işlemeyenlerin hapis cezası, para cezasına çevrilebiliyor. Ancak sicil durumuna göre hapis yolu da bu kişi için açık.

Avrupa Konseyi üyesi Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Letonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İsveç ve Ukrayna, yasalarında Ekim 2007 itibariyle çocuklara yönelik her türlü fiziksel cezayı yasaklayan değişiklikleri kabul etti.

Avustralya: Çocuklara yönelik evde uygulanan bedensel ceza, geçerli bir nedeni olduğu sürece suç sayılmıyor. Nedensiz yere şiddet uygulayan aileler suç işlemiş kabul ediliyor.

İrlanda: Children Act 2001 yasası gereğince, ailelerin şiddet uygulaması ‘kabul edilebilir’ ölçüde oldukça suç sayılmıyor.