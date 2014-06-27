Avrupa Alevi Birlikleri'nden Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek çıkmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Köln´de Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu´nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan AABK Genel Başkanı Turgut Öker, Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek vermeyeceklerini ifade ederek "Kılıçdaroğlu buradan beklediği desteği alamadı" dedi.

Hakan Aytaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Köln'de Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada yaklaşık iki saat kaldı. Kılıçdaroğlu basına kapalı yapılan toplantıdan sonra AABK Genel Merkezi'nden hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı.

AABK Genel Başkanı Turgut Öker ise toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek vermeyeceklerini ifade etti. Öker şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir beklentisi var ise ve oy anlamında bir ziyaretse buradan beklediği desteği alamadı. Ama bu ziyarete biz başka bir misyon yükledik. Bugüne kadar Türkiye 'den gelen siyasi parti temsilcileri buradaki inanç kurumları ve STK'ları kurumsal düzeyde ziyaret etmezlerdi, genel merkezlerine gelmezlerdi. Otel odalarına çağırırlardı. Bugün o anlamda doğru olan şey yapıldı. Bugünkü ziyaret sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir ziyaret değildi. Ondan önce alınan bir randevuydu. İçeride 10 ülkeden gelen federasyon başkanlarımız kendi ülkelerinde Alevilerin genel durumu ve kazanımlarıyla ilgili bilgiler verdiler."

CHP yönünü sola çevirmeli

CHP'den daha cesur adımlar beklediklerini, çekingenliğe son verilmesi gerektiğini, yönün sola, demokrasi güçlerine, devrimci güçlere dönmesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirten Öter, şunları söyledi:

'Dünün eli kanlı katili Çorum'un, Maraş'ın kana bulanmasına neden olan MHP ile siz ittifak yapıyorsunuz, çatı adayı gösteriyorsunuz da niye yönünüzü sola dönmüyorsunuz' sorusunu sordum. Bizim arzumuzun yönünü sağa değil sola dönen bir CHP olduğunu vurguladım. Biz bugüne kadar İhsanoğlu'nu Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi mücadelesinde hiçbir alanda görmedik. Yani Türkiye'de ne azınlıkların, ne emek hareketinin verdiği mücadelede hiçbir katkısı olmayan içinde yer alamayan bir insanın sadece Ortadoğu'nun ihtiyacına göre gündeme alınmasını Türkiye'nin geleceği açısından olumlu bir adım olduğunu düşünmüyoruz.