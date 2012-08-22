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Avril Lavigne nişanlandı

Lavigne’in sözcüsü, People dergisine yaptığı açıklamada 27 yaşındaki şarkıcının 37 yaşındaki rock yıldızıyla bu ayın başında nişanlandığını belirtti

22 Ağustos 2012 12:24

Kanadalı ünlü pop şarkıcısı Avril Lavigne ile Nickelback grubunun solisti Chad Kroeger, nişanlandıklarını açıkladı.
 
Lavigne’in sözcüsü, People dergisine yaptığı açıklamada 27 yaşındaki şarkıcının 37 yaşındaki rock yıldızıyla bu ayın başında nişanlandığını belirtti. İkili, altı aydır ilişki yaşıyordu.

People dergisi, Lavigne’in Şubat ayında yeni albümündeki parçaların söz yazarlığına yardımcı olması için Kroeger ile tanıştırıldığı bilgisini verdi.

Lavigne, rock grubu Sum 41’ın solisti Deryck Whibley ile üç yıllık bir evlilik yaşamıştı. Kroeger ise Lavigne ile evlenmesi halinde ilk kez dünya evine girecek.

Mashable sitesi, 2002 yılında çıkardığı “Let’s Go” albümü ile dünya çapında üne kavuşan ve milyonlarca hayran edinen Lavigne’in, yaptığı nişan ile sevenlerini şaşırttığını belirtti. Kroeger, 1995 yılından bu yana Nickelback’in solisti ve gitaristliğini yapıyor.

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Avril LavignenişanChad Kroeger

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