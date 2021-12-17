Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi.

Lavigne lise yıllarını anlattığı şarkıyı şu sözlerle anlattı: "Kaykaycı çocuk lisenin tiki kızlarından birine aşıktır ama kız onun için fazla havalıdır. Bundan 5 yıl sonra ise o kız evde oturmuş çocuğunu besliyordur, çok yalnızdır ve 'Keşke kalbimin sesini dinleseydim ve toplumun beklentilerine ayak uydurmaya çalışmasaydım' diye düşünür."