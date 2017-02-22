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Avrasya'nın anketine göre, AKP ve MHP'li seçmenin yüzde kaçı "Hayır" diyor?

"MHP'deki kararsızların oranı yüzde 13.4"

22 Şubat 2017 15:51

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, (AKAM) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, AKP seçmeninin yüzde 66.1'i 'evet' oyu vereceğini belirtirken, yüzde 14'ü ise "'Hayır' diyeceğim" ifadesini kullandı. Referandumda parti tabanının hangi yönde oy kullanacağı tartışma konusu olan MHP'de ise seçmenin yüzde 28.2'si evet oyu kullanacağını belirtirken yüzde 51.1'i hayır diyeceğini söyledi. MHP'deki kararsızların oranı ise yüzde 13.4.

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada "Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz" ve "Referandumda ne oyu kullanacaksınız" soruları soruldu.

Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Referandumla ilgili yapılan araştırmada ise AKP seçmeninin yüzde 66.1'i evet oyu kullanacağını söylerken yüzde 14'ü hayır oyu kullanacak yüzde 11.2'si ise kararsız. AKP seçmeninin yüzde 8.7'si oy kullanmayacağını belirtti. CHP seçmeninin yüzde 1.2'si evet oyu vereceğinin ifade ederken yüzde 81'i hayır oyu verecek. CHP'deki kararsızların oranı ise yüzde 9.7 olarak belirlendi.

MHP seçmeninin yüzde 51.1'i "Hayır"dan yana 

Referandumda parti tabanının hangi yönde oy kullanacağı tartışma konusu olan MHP'de ise seçmenin yüzde 28.2'si evet oyu kullanacağını belirtirken yüzde 51.1'i hayır diyeceğini söyledi. MHP'deki kararsızların oranı ise yüzde 13.4.

HDP'ye oy vereceğinin söyleyenlerin yüzde 2.4'ü referandumda evet oyundan yanayken yüzde 74.2'si hayır diyeceğini belirtti. HDP seçmeninde kararsızların oranı ise yüzde 7.9 olarak ölçüldü.

Kararsız oranının en az olduğu parti HDP olurken, 'Hayır' oyu kullanacakların oranı en fazla CHP seçmeni olduğu tespit edildi.

Hayır yüzde 56.4'le önde

Araştırma sonucunda 'Evet'in oranı yüzde 30'Hayır'ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu.

Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 'Evet',yüzde 56.4 'Hayır' oranı ortaya çıktı.

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