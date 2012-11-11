Milli atlet Elvan 'Avrasya Koşusu'nda 2. oldu

Avrasya Maratonu’nda erkeklerde ilk 3 sırayı Kenyalı atletler paylaştı. Kadınlarda ilk iki sırayı Etiyopyalılar alırken, Türk atlet Sultan Haydar 3. oldu. 15 Kilometre Koşu'da Milli Atlet Elvan Abeylegesse ikinciliği, Türkan Özata da üçüncülüğü elde etti. "Halk Yürüşü"ne ise binlerce İstanbullu katıldı.

Her yıl büyük çekişmeye sahne olan Avrasya Maratonu'nun bu yıl 34.'sü yapıldı.

Boğaziçi Köprüsü'nden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik 34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu'nda ilk 3 sırayı Kenyalı atletler paylaştı.

Stephan Chebogut 2 saat 11 dakika 5 saniyelik derecesiyle ilk sırayı alırken, Kiprotich Yegon 2.15.35 ile ikinci, Evans Kiplagat da 2.16.43'lük derecesiyle üçüncü sırayı elde etti.

Yarışın başından itibaren öndeki grupta yer alan Chebogut, 20 kilometreden sonra atağa kalktı ve son bölümde rakiplerine büyük bir fark atarak, 4 dakika 30 saniye farkla birinciliğe ulaştı.

Türk atletlerden Ali Haydar Tekgöz, 2.26.01'lik derecesiyle yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Veysi Aslan, 2.28.01 ile dokuzuncu, Mehmet Çağlayan ise 2.29.55 ile onuncu oldu.



Kadınlarda birincilik Etiyopya'nın



Kadınlar maratonda ise ilk sırayı Etiyopyalı atlet Koren Jelela Yal, 2 saat 28 dakika 6 saniyelik derecesiyle elde etti.

Aynı ülkeden Amane Gobena, 2.28.38 ile ikinci, Türk atlet Sultan Haydar ise 2.29.41 ile üçüncü sırayı aldı.

Ümmü Kiraz ise 2.36.15'lik derecesiyle beşinci sırayı elde etti.



Tekerlekli sandalye



Tekerlekli sandalye kategorisinde ise erkeklerde Taylandlı Prasopchoke Klunnge, 1.54.59 ile birinci oldu.

Ömer Cantay, 2.27.53 ile ikinci, Semih Görkem Kıyar ise 2.48.48 ile üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci, 2.55.42'lik derecesiyle varış noktasına ilk sırada geldi. Bu kategoride Hamide Kurt, 2.56.58 ile ikinci, Maşide Cesur ise 3.07.02 ile üçüncü oldu.



Fenalaştılar



Maraton ve 15 Kilometre Koşu'nun bitiş noktasında bazı sporcular fenalaştı ve baygınlık geçirdi.

Sağlık ekipleri, bitiş noktasında sporculara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olanlar ise ambulansla hastaneye gönderildi.



Chebogut: Bu seneki en iyi derecem



Maraton erkeklerde birinci olan Kenyalı Stephan Chebogut, bu seneki en iyi derecesini yaptığını söyledi.

Yarış sonrası açıklama yapan Chebogut, geçen yıl sakatlık geçirdiğini ve uzun süre yarışamadığını belirterek, ''Burada çok iyi bir yarış çıkardım. Bu yıl en iyi derecem bu. Çok mutluyum'' diye konuştu.

Maratonda ikinci olan Kenyalı Kiprotich Yegon ise elinden geleni yaptığını ifade ederek, ''İstanbul'da yarışmak çok güzel. Böyle büyüleyici bir şehirde elimden geleni yaptım ve ikinci oldum'' dedi.



15 kilometre koşusu



15 Kilometre Koşu'yu kadınlarda Etiyopya'dan Seboka Seyfu, 48 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazanırken, ikinci ve üçüncü sıraları Türk sporcular elde etti.

Seyfu'nun ardından Elvan Abeylegesse 49.29'luk zamanıyla ikinci, Türkan Özata ise 51.22'lik derecesiyle üçüncü oldu.



8 kilometre koşusu



Boğaziçi Köprüsü'nden startı verilen ve Tophane'de sona eren 8 Kilometre Koşu'da Türkiye'den Furkan Aksuoğlu, 32 dakika 27 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı. İkinciliği 33.31'lik derecesiyle Hollanda'dan Frenken Crifven, üçüncülüğü de 34.26'lık derecesiyle Fransa'Dan Olivier Perret elde etti.

Kadınlarda ise ilk sırayı Bulgar sporcu Veneta Cholakova 40 dakika 18 saniyelik zamanıyla aldı. Cholakova'nın ardından ikinci sırayı 40.13'lük derecesiyle Fransa'dan Danielle Croset, üçüncü sırayı da Bulgaristan'dan Stanislava Kara elde etti.



Halk yürüyüşü



Maraton kapsamındaki "Halk Yürüşü" saat 09.30'da Altunizade Köprüsü'nde başladı. 8 kilometrelik yürüyüşe binlerce kişi katıldı.