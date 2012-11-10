İstanbullular bugün bu yollara dikkat

34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü bugün()11 Kasım) saat 06.00'da trafiğe kapatılacak, parkur başlangıcından bitiş noktasına doğru saat 11.00'dan itibaren kademeli açılacak.

34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu yarın koşulacak. Maraton dolayısıyla bugün sabah 06.00'dan itibaren Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatılacak. Bu süre içinde Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri yapılamayacak. Boğaziçi Köprüsü, parkur başlangıç noktasından bitişe doğru saat 11.00'dan itibaren kademeli açılacak.

İstanbullular, belirtilen saatlerde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nü, Avcılar-Zincirlikuyu metrobüs hattını veya İDO, Şehir Hatları ve Turyol vapurlarıyla deniz ulaşımını kullanabilecek.

İDO'nun sadece saat 08.30-11.30 Yenikapı-Yalova seferleri ile 09.00-11.30 Yalova-Yenikapı seferleri yapılamayacak.

Maraton dolayısıyla bugün saat 06.00'dan yarış bitimine kadar kademeli trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:



C Bölgesi (Başlangç noktası)



1- Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 kuzey katılım

2- Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 güney katılım

3- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 güney katılım

4- Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım

5- Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım

6- Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım

7- Beylerbeyi katılım



Alternatif yollar



1- E-5'ten gelişler FSM'ye katılımlara yönlendirilecek

2- Mahir İz Caddesi'nden geliş, Şile Yolu'nu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 takiben FSM'ye katılıma yönlendirilecek

3- Fenerbahçe'den geliş D-100 güneyden Tuzcuoğlu köprü E-6'yı takiben FSM'ye katılıma yönlendirilecek

4- D-100 kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek



Çevreyolları



1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Levent Ayrımı)

2- Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe'den gelip TEM E-5 kuzey ayrımı)

3- Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıca turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı)

4- FSM turnikelerden gelip 1. Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım

5- Mustafa Kemal Köprüsü altından kuzeye katılım



Alternatif yollar



1- 1. Köprü'yü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2. köprü istikametine yönlendirilecek



B Bölgesi



1- Balmumcu'dan D-100 Güney katılım

2- Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacak)

3- Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti)

4- ATV önü-Hoşsohbet Sokak ve civarı

5- Merkez Komutanlığı ışıklar

6- Opel Gerçek önü

7- Sait Çiftçi Köprüsü katılımı (E-5 güney katılım)

8- Sabancı Lisesi önü

9- Sait Çiftçi Askeri Lojmanı çıkışı

10- Yıldız ışıklar

11- Mehmet Ali Bey Sokağı girişi

12- Yıldız Üniversitesi önü

13- Akdoğan Sokağı girişi

14- Ressam Hamdi Bey Sokağı

15- Bostancı Veli Sokağı

16- Abbasağa Sokağı

17- Hasfırın Sokağı

18- Serence Bey Sokağı

19- Ortaköy dönüşleri

20- Beşiktaş Meydan

21- Başbakanlık Çalışma Ofisi önü

22- Deniz Müzesi çıkışı

23- Vestel ışıklar

24- Palangalar ışıklar

25- Ortaköy Meydan

26- Muhakkik Sokağı girişi

27- Akaretler ışıklar

28- VIP Otel önü (Vişneli Tekke Sokağı-Otosel inişleri)

29- Bayıldım Alt Baş

30- Süzer Plaza önü

31- Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri

32- Mete Kavşağı

33- Taksim Şehit Muhtar ışıklar

34- Taksim Sıraselviler Caddesi başı

35- Gümüş Caddesi başı (Taksim)

36- Gümüş Suyu'ndan toprak yola iniş

37- Dolmabahçe Tüneli Bomonti girişi

38- Dolmabahce ışıklar

39- Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi)

40- Akyol Caddesi başı

41- Meclis-i Mebusan yokuşu başı

42- Aydilimi Pastanesi yanı

43- Fındıklı Çelebi Hamamı Sokağı

44- Kabataş ışıklar

45- Fındıklı ışıklar

46- Deniz Limanı çıkışı

47- Salı Pazarı ışıklar

48- Boğazkesen Caddesi gelişi

49- Boğazkesen ışıklar

50- Tophane ışıklar

51- Nargileciler çıkışı

52- Revani Sokağı gelişi

53- Kemeraltı ışıklar

54- Karaköy Meydan

55- Perşembe Pazarı ışıklar

56- Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet

57- Kardeşim sokak

58- Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na mecburi yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)

59- Perşembe Pazarı'ndan Tarlabaşı'na mecburi yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)

60- Şişhane Meydan'dan Bankalar Caddesi girişi

61- Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş

62- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön

63- Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprüsü ayrımı

64- Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprüsü ayrımı



Alternatif yollar



1- Ortaköy istikametinden gelenler, Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek

2- Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokağı'ndan Divan Kavşağı'na yönlendirilecek

3- Mete Kavşağı'ndan gelenler, Divan Kavşağı'na yönlendirilecek

4- Balmumcu'dan gelenler, Merkez Komutanlığı'ndan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek

5- Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık



A Bölgesi



1- Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar

kuzey ve güney istikameti

2- Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu (Abdülezel, Mürsel Paşa, Ayvansaray, Yavedut caddeleri)

3- Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

4- Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı

5- Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı olacak



Alternatif yollar



1- Ataköy 1 ve 9. Kısım'dan E-5 güney veya kuzeye geçiş, tekrar dönüp havuzlu kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı istikameti

2- E-5 kuzey ve güney

3- Aksaray Varyantı altından Vatan Caddesi

4- Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne, Millet Caddesi'ne geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı Varyantı, Edirnekapı Varyant'tan

Rami'ye geçiş, Eyüp Meydanı'ndan Rami'ye geçiş, Edirnekapı'dan E-5, 1. Çevreyolu'na katılım

5- Basın Ekspres ve Hal Yolu'ndan TEM'e katılım

6- Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi