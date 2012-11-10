İstanbullular bugün bu yollara dikkat

34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü bugün()11 Kasım) saat 06.00'da trafiğe kapatılacak, parkur başlangıcından bitiş noktasına doğru saat 11.00'dan itibaren kademeli açılacak.
34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu yarın koşulacak. Maraton dolayısıyla bugün sabah 06.00'dan itibaren Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatılacak. Bu süre içinde Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri yapılamayacak. Boğaziçi Köprüsü, parkur başlangıç noktasından bitişe doğru saat 11.00'dan itibaren kademeli açılacak.
İstanbullular, belirtilen saatlerde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nü, Avcılar-Zincirlikuyu metrobüs hattını veya İDO, Şehir Hatları ve Turyol vapurlarıyla deniz ulaşımını kullanabilecek.
İDO'nun sadece saat 08.30-11.30 Yenikapı-Yalova seferleri ile 09.00-11.30 Yalova-Yenikapı seferleri yapılamayacak.
Maraton dolayısıyla bugün saat 06.00'dan yarış bitimine kadar kademeli trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:
C Bölgesi (Başlangç noktası)
1- Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 kuzey katılım
2- Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 güney katılım
3- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 güney katılım
4- Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım
5- Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım
6- Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım
7- Beylerbeyi katılım
Alternatif yollar
1- E-5'ten gelişler FSM'ye katılımlara yönlendirilecek
2- Mahir İz Caddesi'nden geliş, Şile Yolu'nu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 takiben FSM'ye katılıma yönlendirilecek
3- Fenerbahçe'den geliş D-100 güneyden Tuzcuoğlu köprü E-6'yı takiben FSM'ye katılıma yönlendirilecek
4- D-100 kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek
Çevreyolları
1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Levent Ayrımı)
2- Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe'den gelip TEM E-5 kuzey ayrımı)
3- Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıca turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı)
4- FSM turnikelerden gelip 1. Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım
5- Mustafa Kemal Köprüsü altından kuzeye katılım
Alternatif yollar
1- 1. Köprü'yü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2. köprü istikametine yönlendirilecek
B Bölgesi
1- Balmumcu'dan D-100 Güney katılım
2- Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacak)
3- Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti)
4- ATV önü-Hoşsohbet Sokak ve civarı
5- Merkez Komutanlığı ışıklar
6- Opel Gerçek önü
7- Sait Çiftçi Köprüsü katılımı (E-5 güney katılım)
8- Sabancı Lisesi önü
9- Sait Çiftçi Askeri Lojmanı çıkışı
10- Yıldız ışıklar
11- Mehmet Ali Bey Sokağı girişi
12- Yıldız Üniversitesi önü
13- Akdoğan Sokağı girişi
14- Ressam Hamdi Bey Sokağı
15- Bostancı Veli Sokağı
16- Abbasağa Sokağı
17- Hasfırın Sokağı
18- Serence Bey Sokağı
19- Ortaköy dönüşleri
20- Beşiktaş Meydan
21- Başbakanlık Çalışma Ofisi önü
22- Deniz Müzesi çıkışı
23- Vestel ışıklar
24- Palangalar ışıklar
25- Ortaköy Meydan
26- Muhakkik Sokağı girişi
27- Akaretler ışıklar
28- VIP Otel önü (Vişneli Tekke Sokağı-Otosel inişleri)
29- Bayıldım Alt Baş
30- Süzer Plaza önü
31- Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri
32- Mete Kavşağı
33- Taksim Şehit Muhtar ışıklar
34- Taksim Sıraselviler Caddesi başı
35- Gümüş Caddesi başı (Taksim)
36- Gümüş Suyu'ndan toprak yola iniş
37- Dolmabahçe Tüneli Bomonti girişi
38- Dolmabahce ışıklar
39- Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi)
40- Akyol Caddesi başı
41- Meclis-i Mebusan yokuşu başı
42- Aydilimi Pastanesi yanı
43- Fındıklı Çelebi Hamamı Sokağı
44- Kabataş ışıklar
45- Fındıklı ışıklar
46- Deniz Limanı çıkışı
47- Salı Pazarı ışıklar
48- Boğazkesen Caddesi gelişi
49- Boğazkesen ışıklar
50- Tophane ışıklar
51- Nargileciler çıkışı
52- Revani Sokağı gelişi
53- Kemeraltı ışıklar
54- Karaköy Meydan
55- Perşembe Pazarı ışıklar
56- Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet
57- Kardeşim sokak
58- Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na mecburi yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)
59- Perşembe Pazarı'ndan Tarlabaşı'na mecburi yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)
60- Şişhane Meydan'dan Bankalar Caddesi girişi
61- Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş
62- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön
63- Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprüsü ayrımı
64- Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprüsü ayrımı
Alternatif yollar
1- Ortaköy istikametinden gelenler, Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek
2- Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokağı'ndan Divan Kavşağı'na yönlendirilecek
3- Mete Kavşağı'ndan gelenler, Divan Kavşağı'na yönlendirilecek
4- Balmumcu'dan gelenler, Merkez Komutanlığı'ndan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek
5- Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık
A Bölgesi
1- Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar
kuzey ve güney istikameti
2- Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu (Abdülezel, Mürsel Paşa, Ayvansaray, Yavedut caddeleri)
3- Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
4- Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı
5- Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı olacak
Alternatif yollar
1- Ataköy 1 ve 9. Kısım'dan E-5 güney veya kuzeye geçiş, tekrar dönüp havuzlu kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı istikameti
2- E-5 kuzey ve güney
3- Aksaray Varyantı altından Vatan Caddesi
4- Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne, Millet Caddesi'ne geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı Varyantı, Edirnekapı Varyant'tan
Rami'ye geçiş, Eyüp Meydanı'ndan Rami'ye geçiş, Edirnekapı'dan E-5, 1. Çevreyolu'na katılım
5- Basın Ekspres ve Hal Yolu'ndan TEM'e katılım
6- Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi