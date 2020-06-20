Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, 'HDP kapatılsın' söylemlerini yorumladı: Oy artırdığı için gündeme geliyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada "HDP kapatılacak" iddialarının yoğunlaşmasına karşın sadece bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek “Bunun siyasi, yasal, etik hiçbir tarafı yok” dedi.

Minez Bayülgen’ün Kısa Dalga Podcast için hazırladığı “HDP kapatılsın’ın dünü, bugünü” başlıklı podcastinde HDP’nin kapatılması tartışmalarını Sırrı Sakık, Alp Altınörs, Meral Danış Beştaş ve araştırmacı Kemal Özkiraz ile konuştu.

Kürt siyasi hareketinin kurduğu partilerin 90’lı ve 2000’li yıllarda kapatılmasına ilişkin tarihsel süreci anlatan eski milletvekili Sırrı Sakık, partilerin kapatılmasına talimat verenlerin bugün siyasi arenada olmadıklarını ama kendilerinin Meclis’te üçüncü büyük parti olduklarına dikkat çekti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise kapatma tartışmalarının HDP’nin güçlenmesi ile ilgisi olduğunu belirterek “HDP'li bir vekil arkadaşımızın deyimiyle bir market ya da bir mağaza değil ki istediklerinde kapatsınlar. Bunun hiçbir yasal, siyasi, etik boyutu söz konusu değil. Sadece bir algı oluşturma saldırılarının bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

“HDP oy artırdığı için gündeme geldi”

İktidarın HDP’nin kapatılmasını düşündüğü iddiasına ilk ortaya atanlardan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, “HDP’nin küçülmediği, aksine baraj sorunu yaşamadığı ve hatta yüzde 1 artırdığı görülünce HDP’nin kapatılması konuşulmaya başlandı. ‘Madem baskıya rağmen hala büyüyor o zaman kapatsak mı diye konuşulmaya başlandı’” dedi.

HDP MYK üyesi Alp Altınörs de AKP-MHP koalisyonunun çoğunluğu yitirdiğini gördüğü için bu tartışmaların yaşandığını belirterek “Siyasi ve ekonomik kriz ve dış politikadaki çıkmazlar birleştiğinde artık statükonun devam edemeyeceği bir noktaya geldik” dedi.

Artı Gerçek yazarı Ayşe Yıldırım HDP üzerindeki baskıların ve kapatma tartışmalarının arkasında 7 Haziran 2015 seçimleri olduğunu belirterek “İktidar 7 Haziran’dan bu yana HDP üzerindeki baskılara rağmen istediği şeyi elde edemedi. HDP yok edilmek bir yana, AKP-MHP ikilisi yüzde 50+1’e ulaşamıyor. Bunun önünde de tek engel olarak HDP’yi görüyorlar” dedi.

Siyasetçi, araştırmacı ve gazeteci gözüyle HDP kapatılsın tartışmalarının dünü ve bugününü dinlemek için tıklayın: