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Avon eylemleri 32. gününde; işçilerin talepleri karşılanmaya başlandı

DGD-SEN açıklamasında, eylemlerin ardından lavabo, tuvalet ve yemekhanenin tadilata alındığını, 2016 Ocak ayında kaldırılan promosyon ücretlerinin tekrar getirildiğini ifade etti

23 Haziran 2016 18:42

Kozmetik şirketi Avon’un Gebze’deki deposunda çalışan ve taşeron firma Klüh’ün sözleşmesini imzalamayıp sonrasında sendikaya üye olan 8 işçi, bir süre sonra işten çıkarıldı. Avon “Sebep sendika değil, münferit” derken sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını düşünen işçilerin eylemleri 32. gününde devam ediyor. İşçilerin sunduğu ek talepler ise Avon tarafından yapılan düzenlemelerle yerine getiriliyor. Yapılan düzenlemelerin ardından, işçilerin kullandığı lavabo, tuvalet ve yemekhanelerin tadilata alındığı, 2016 Ocak ayında kaldırılan promosyon ücretlerinin tekrar getirildiğini, çalışma alanının tozlu olması nedeniyle halıların döşendiğini ve toz probleminin giderildiğini, hastalanan işçilerin kendi olanaklarıyla değil iş yeri aracıyla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası'nın yaptığı açıklamada (DGD-SEN) Avon işçi meclisi ve komitelerinin talepleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Avon’da şimdiye kadar birçok iyileştirmenin gerçekleştirildiği ifade edildi.

 

İşe iade konusunda hukuki süreç başladı

 

DGD-SEN açıklamasında; lavabo, tuvalet ve yemekhanenin tadilata alındığını, 2016 Ocak ayında kaldırılan promosyon ücretlerinin tekrar getirildiğini, çalışma alanının tozlu olması nedeniyle halıların döşendiğini ve toz probleminin giderildiğini, hastalanan işçilerin kendi olanaklarıyla değil iş yeri aracıyla hastaneye götürüldüğünü belirtti. 

Tüm bunların işten çıkarılan işçilerin eylemlerinin ardından gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada; şirket içi hukuksuzlukların ve sorunların tespiti için Avon'a müfettişlerin denetim için gideceği belirtildi. İşten çıkarılan işçilerin işe iadesi ve tazminatlarını alması konusunda da hukuki sürecin başladığı bilgisi aktarıldı.

Sendikanın, yapılan iyileştirmeleri aktardığı açıklamasında yer alan ve gerçekleştirilmesi istenen taleplerin arasında; taşeron firma Klüh'ün Avon'dan çıkarılması, tüm işçilerin kadrolu olması, sendika ile sözleşme imzalanması, işten çıkarılan işçilerin işe iadesi, çocuklu kadın işçiler için kreş imkanı tanınması gibi maddeler bulunuyor.

 

 

 

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