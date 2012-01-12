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Yaşam

AVM'ler kadınların vazgeçilmezi oldu

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hakan Kodal, AVM'lerin özellikle bayan tüketicilerin...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hakan Kodal, AVM'lerin özellikle bayan tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldiğini belirtti.  

AVM Algı Araştırması Konferansında, AYD – GfK Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen AVM Tüketici Algı Araştırması sonuçları açıkladı. 

Kodal, konferansın açılışında yaptığı konuşmada AVM açılışlarında mümkün olduğu kadar temkinli olunması gerektiğini belirterek, ''Bu sene sağlam yere basmamız gerektiğini konuşuyoruz'' dedi.

Tüketicilerin eskiye göre çok bilinçli olduğunu, ne istediğini bildiğini söyleyen Kodal, alışveriş merkezleri ve markalar arasındaki rekabetin tüketiciye fiyat avantajı ve çeşitlilik olarak döndüğünü vurguladı.

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 70'inin hazır giyim ve aksesuarı AVM'lerden almayı tercih ettiklerini söyleyen Kodal, ayakkabı ve çantada bu oranın yüzde 60 olduğunu belirtti.

Hakan Kodal, ''AVM'ler özellikle bayan tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldi'' dedi.

Tüketicilerin yüzde 51'inin pazar günleri alışverişi tercih ederken, yüzde 27'sinin cumartesi günleri tercih ettiğini söyleyen Kodal, hafa sonu alışverişi tercih eden tüketicilerin oranının yüzde 78 olduğuna dikkati çekti.

Kodal, ''AVM'ler vazgeçilmez. AVM'ler kentin belli açıklarını kapatıyor. Kadınlarımız güvenlik, otopark sorunu, kaldırımda rahat yürüme, taciz, güvenli alışveriş yapma, marka çeşitliliği açısından alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Tüketicilerin bizi sahiplenmiş olması bize cesaret veriyor. Onlara daha iyi hizmet verebilmek hepimizi hedefi'' diye konuştu.




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