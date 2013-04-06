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Yaşam

AVM'de silahlı saldırı: 1 ölü

Bahçeşehir'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

06 Nisan 2013 23:35

İstanbul Bahçeşehir'deki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Can Gürcan hayatını kaybetti.

Bahçeşehir'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alışveriş merkezindeki çiçekçiye gelen bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Can Gürcan'a (32) silahla ateş etti.

Yaralı olarak kaçmaya çalışan Gürcan'ı kovalayan saldırgan, alışveriş merkezinin çıkışında genç adamın başına ateş etti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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