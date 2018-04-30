AVM'de İvana Sert ilgisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- MODACI İvana Sert, Bolu\'da bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.

TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Highway Outlet AVM’de kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen modacı İvana Sert, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularda, katılımcılarla sohbet etti. İvana Sert, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Ünlü modacıyı hayranları ilgiyle izledi. Sert, sohbetin ardından hayranlarına imza verip fotoğraf çektirdi.



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